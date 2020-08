Německo nabídlo Namibii odškodnění za koloniální masakry, ta částku odmítla jako nedostatečnou

"Diplomacie je o kompromisu," uvedl Geingob na twitteru. Zvláštního pověřence pro jednání s Německem Zedekiu Ngaviruea vyzval, aby v rozhovorech pokračoval. "Zůstáváme rozhodní ve snaze tuto klíčovou misi dokončit," dodal prezident.

Today, I received a briefing from Amb. Zed Ngavirue on negotiations with Germany about Genocide, Apology and Reparations. Diplomacy is about compromise and I commend Amb. Ngavirue on progress regarding the task assigned to him. We remain resolute in completing this key mission. pic.twitter.com/UZzxsjsr8u