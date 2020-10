Počet obětí potopené lodi s migranty u Tuniska vzrostl na 21

Sedm přeživších se podařilo zachránit v neděli, většina z nich pocházela z Pobřeží slonoviny. Sedmnáct těl se se v moři našlo v předchozích dnech. Není už však naděje, že se čtyři až pět dalších pohřešovaných podaří najít živé, uvedl mluvčí sfaxského soudu.

Celkem na lodi plulo 28 nebo 29 lidí, včetně dvou Tunisanů, uvedl soudní mluvčí na základě výpovědi zachráněných. Mezi oběťmi bylo i sedm žen ve věku od 20 do 30 let a tři děti včetně nemluvněte.

"Většina z pasažéru se znala, někteří spolu v Tunisku několik měsíců pracovali," dodal mluvčí.

Do Evropy se i za cenu ohrožení života pravidelně přes Středozemní moře snaží dostat tisíce lidí s nadějí, že tam najdou práci a zajistí si lepší živobytí. V posledních měsících se zvýšil počet uprchlíků, kteří se snaží dostat z Tuniska do Itálie. Za větší počty migrantů může i částečně pandemie covidu-19, která zvýšila nezaměstnanost. Za prvních osm měsíců roku 2020 se podle OSN do Itálie dostalo 8000 Tunisanů.