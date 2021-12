U omikronu hrozí nižší riziko hospitalizace než u delty, tvrdí studie z JAR

V situaci, kdy se země po celém světě snaží reagovat na šíření varianty omikron, se ocitly otázky o její závažnosti v centru vědeckých i politických debat.

Autoři nejnovější studie porovnali data o případech nákazy variantou omikron od října do listopadu se záznamy o nákazách variantou delta od dubna a listopadu v Jihoafrické republice. Na výzkumu se podíleli vědci z Národního institutu pro přenosná onemocnění (NICD) a několika vysokých škol, včetně univerzity Witwatersrand v Johannesburgu a univerzity KwaZulu-Natal.

Podle závěrů studie je při nákaze omikronem nebezpečí hospitalizace o zhruba 80 procent nižší oproti nákaze deltou. U pacientů, kteří se dostanou do nemocnice, je pak při infekci omikronem riziko vážného průběhu o asi 30 procent nižší než u pacientů s deltou.

Sami autoři studie ale varovali před unáhlenými závěry ohledně vlastností omikronu. Upozornili, že bylo těžké zhodnotit, jak velký vliv na výsledky mohl mít nárůst imunity v populaci.

Paul Hunter z britské vysoké školy University of East Anglia ke studii řekl, že jde o první řádně provedený výzkum, který porovnává závažnost omikronu a delty. Hlavní slabinou studie je ale podle něj skutečnost, že srovnává data o omikronu z jednoho období a data o deltě z druhého.

"I přesto, že u lidí infikovaných omikronem byla menší pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, než u lidí s deltou, není možné říci, zda je to díky vlastním rozdílům v nebezpečnosti viru, nebo zda je to zapříčiněno vyšší imunitou v populaci v listopadu ve srovnání s dřívějšími měsíci tohoto roku," upozornil Hunter.

"Z pohledu pacienta, kterému jde hlavně o to, aby mu nebylo příliš zle, na tom do jisté míry příliš nesejde. Je to ale důležité vědět, abychom mohli zlepšit zhodnocení pravděpodobné míry tlaku na zdravotní systém," podotkl Hunter.

Podle studie britské vysoké školy Imperial College London, jejíž výsledky byly zveřejněny minulý týden, nic nenaznačuje, že by průběh onemocnění byl u omikronu mírnější než u delty. Autoři této studie však uvedli, že pracovali s omezenými daty ohledně hospitalizací.