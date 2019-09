Princ Harry promluvil o své matce Dianě a o Gretě Thunbergové

Princ často hovořil o své lásce k jižní Africe."Mám tady některé z mých nejbližších přátel a přišel jsem sem v letech 1997 nebo 1998 hned poté, co moje máma zemřela. Bylo to dobré místo na to, abych se od toho všeho vzdálil,“ řekl princ Harry pro server News.

Harry se připojil k místním školákům při výsadbě stromů pěstovaných v Chobe Forest Reserve. V Botswane má navštívit projekt, který vede jeho charitativní organizace Sentebale. Zaměřuje se na zlepšení duševního zdraví mladých lidi postižených HIV.

Meghan je symbolicky spojená s Botswanou, protože její snubní prsten obsahuje kromě diamantů z Dianiny sbírky i kamen z Botswany.

Ocenil také šestnáctiletou Gretu Thunbergovou za její klimatické stávky a řekl, že zastavení změny klimatu je „závod s časem, ve kterém prohráváme. Každý to ví, nikdo nemůže popřít vědu."