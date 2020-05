V Etiopii hrozí v době koronaviru nezletilým dívkám nucená manželství

"Ty případy narůstají," říká Deres Asnakuová, vedoucí centra pro ženy, děti a mládež v etiopském severním státu Amhara, což je oblast, která má nejnižší průměrný věku dívek v zemi při uzavření manželství - 15 let. Podle Asnakuové v posledních dvou měsících místní úřady zabránily 540 dětským sňatkům.

"Před přípravou svatby dostáváme upozornění, že se něco chystá, a jsme schopni zakročit a sňatku zabránit (...) Kdyby se k nám ta upozornění nedostala, tak by ty dívky byly provdané," říká Asnakuová. Ta vysvětlila, že v době před protikoronavirovými omezeními bylo jednodušší tyto plánované svatby odhalit, protože na ně obvykle upozornila škola.

Čtyři z deseti etiopských dívek jsou provdány před dovršením 18 let, v roce 2005 to bylo šest z deseti, říká Adele Khodrová, představitelka Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF. Země s nezákonnými dětskými sňatky bojuje a do roku 2025 je chce zcela vymýtit. "Teď ale máme strach, že zlepšení, kterých jsme v minulých dvaceti letech dosáhli, současná krize zvrátí," říká Khodrová.

Mezinárodní kampaň Girls Not Brides (Dívky, ne nevěsty) upozorňuje na to, že dětské sňatky uzavírají dívkám přístup ke vzdělání a odpírají jim další možnosti, ohrožují jejich zdraví a zvyšují riziko zneužívání, sexuálního násilí a úmrtí při porodu.

Provdávání nezletilých dívek je v Etiopii typické pro chudé venkovské oblasti, kde je vyzdvihovaná sexuální čistota a ženy jsou ceněny především v rolích manželek a matek.