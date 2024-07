Američané ruší vojenské manévry v Gruzii. Tbilisi vzneslo křivá obvinění

Největší tuzemský fotbalový transfer tohoto léta je u konce. Z plzeňské Viktorie skutečně přestupuje do pražské Slavie jeden z nejvýraznějších útočníků české ligy a reprezentant Tomáš Chorý. S novým zaměstnavatelem se devětadvacetiletý fotbalista, jenž do Edenu přišel za téměř 100 milionů korun, dohodl na tříleté smlouvě. Mezitím už na západě Čech hlásí příchod náhrady za Chorého, a to konkrétně třiadvacetiletého Brazilce Ricardinha. Ten naposledy působil v bulharském Levski Sofia.