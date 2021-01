Pelosiová předloží důvod ústavní žaloby na bývalého prezidenta Trumpa v pondělí

Mluvčí Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová pověří zástupce sněmovních demokratů předáním dodatku ústavní žaloby na bývalého prezidenta Trumpa v pondělí. Uvedla tak ve svém pátečním prohlášení. To později potvrdil i většinový lídr Senátu Chuck Schummer.

Pelosiová ve svém prohlášení zároveň zmínila, že Donald Trump bude mít k dispozici stejný čas na přípravu jako zástupci demokratů, kteří předmět obžaloby budou prezentovat horní komoře Kongresu. Schumer navíc později potvrdil, že soud bude jako tradičně součástí řízení, byť Trump už v úřadu není.

Oproti prvnímu impeachmentu obsahuje nynější ústavní žaloba pouze jeden bod, a to podněcování k násilnému povstání. Vztahuje se tak přímo k útoku na sídlo Kongresu 6. ledna, který byl inicován příznivci bývalého prezidenta. Ten je k tomu nepřímo vybídl o pár hodin dříve.

Prohlášení Pelosiové přišlo jen den poté, co menšinový lídr Senátu Mitch McConnell požádal o odložení řízení, aby měl bývalý prezident dostatek času na přípravu. V reakci na páteční prohlášení Pelosiové uvedl, že Donaldu Trumpovi musí být dopřán adekvátní a férový proces. On sám přitom nedávno Donalda Trumpa odsoudil za vyprovokování onoho incidentu.

Demokraté ovšem tvrdí, že proces může proběhnout rychle bez toho, aniž by Donaldu Trumpovi upírali práva na řádnou obhajobu. Soud by se dle nich obešel i beze svědků, čímž by se ušetřil čas. Ti dle jejich uvážení nejsou tentokrát až tak klíčoví, neboť sami zákonodárci byli svědky lednového útoku.

Dle McConnella by ale zároveň původní časový rámec, který navrhoval, v němž by se předání dodatku žaloby posunulo o tři dny, dopřál Senátu větší prostor pro schválení Bidenova kabinetu. Tisková mluvčí prezidenta Jen Psakiová ovšem v pátek uvedla, že Biden pevně věří ve schopnost senátorů skloubit soudní řízení se schválením jím jmenovaných členů kabinetu a s jednáním ohledně koronavirového balíčku.

Pro usvědčení Donalda Trumpa z podněcování k násilnému povstání potřebují demokraté hlasy 17 republikánů. Zatímco většina události z 6. ledna odsoudila, shoda ohledně Trumpova odsouzení mezi nimi nepanuje. Někteří z nich sice uvedli, že jsou ochotni o této možnosti uvažovat, většina se ale stále staví proti.

Řada z nich navíc hovoří o soudním řízení s prezidentem mimo funkci jako o protiústavním. Pelosiová považuje navzdory kritice ze strany republikánských kolegů tento krok za nezbytný. Útok na kapitol označila za "pokus o zmaření voleb, rozvrácení demokracie a znehodnocení Ústavy."