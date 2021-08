Američtí kongresmani si vysloužili kritiku neohlášenou cestou do Kábulu

O cestě nevěděla americká diplomacie ani vojenské vedení, píší americká média.

Moulton a Meijer, oba veteráni z války v Iráku, v prohlášení uvedli, že se do Kábulu vydali, aby získali informace o operaci v rámci dozorčí role Kongresu.

"Poté, co jsme mluvili s vojenskými činiteli na místě a viděli jsme tamní situaci, je jasné, že jelikož jsme s evakuacemi začali tak pozdě, i když uděláme vše, co je v našich silách, nepodaří se nám všechny evakuovat včas, ani do 11. září," uvedl Moulton.

Americký prezident Joe Biden v úterý prohlásil, že Spojené státy stihnou do 31. srpna evakuovat všechny, kdo na to mají nárok. Dodržení termínu podle státníka závisí na kooperaci s Tálibánem.

Kritiku si zahraniční cesta demokrata Moultona a republikána Meijera vysloužila například od šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která ostatní kongresmany vyzvala, aby podobné cesty za žádných okolností nepodnikali. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho oba poslanci plýtvali cennými zdroji. "Jednoznačně ubrali čas tomu, co jsme měli ten den v plánu," řekl Kirby.

"O jejich návštěvě jsme nevěděli," dodal mluvčí, podle kterého se podobné cesty vzhledem k "napjaté, nebezpečné a dynamické situaci" v Kábulu nedoporučují. "Myslím, že by ministr (obrany) uvítal, kdyby s ním před návštěvou mluvili," zdůraznil Kirby.

Není zatím jasné, jak se Moulton a Meijer do Kábulu bez vědomí amerického ministerstva zahraničí a ministerstva obrany dostali. V prohlášení uvedli, že při zpáteční cestě seděli na prázdných sedadlech pro posádku a nezabrali místo nikomu, kdo potřeboval evakuovat.

List The Washington Post citoval nejmenovaného vládního činitele, který Moultonovu a Meijerovu misi označil za "hloupou" a "sebestřednou". Oba muži podle něj narušili operaci v Kábulu, aby si zajistili "chvíli před kamerami".