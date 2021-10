Biden útočil na republikány kvůli hrozící platební neschopnosti USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident USA Joe Biden v pondělí prohlásil, že nemůže zaručit včasné navýšení takzvaného dluhového stropu americké vlády. Pokud by se to Spojeným státům nepodařilo, dostaly by se asi za dva týdny do situace, kdy nebudou schopny splácet svoje dluhy a nebudou mít prostředky na některé mandatorní výdaje.