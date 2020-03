Boj s koronavirem? Jak ve třetím světě, stěžují si američtí zdravotníci

Zjistil to americký server The Daily Beast, podle kterého jsou američtí zdravotníci zaskočeni, jak špatně je na tom se zásobami země považovaná za nejbohatší na světě.

Například sestra Rachel z Jižní Karolíny se specializací na hospicovou péči s sebou vozí v uzavíratelném umělohmotném sáčku dvě chirurgické roušky. Každý den si jednu z nich nasadí a stará se v domovech důchodců, hospicech a nemocnicích o seniory. Po 12 hodinách práce roušku, která je určena pro jednorázové použití, dezinfikuje a vrátí do pytlíku. Jinou ochranu sebe a svých pacientů před koronavirem od svého zaměstnavatele nedostala.

"Nebojím se toho, že se nakazím koronavirem. Očekávám, že se to stane," řekla Rachel, která nechtěla uvést celé jméno z obavy před ztrátou zaměstnání. Dodala, že by se ale cítila hrozně, pokud by nakazila své pacienty. "Připadám si jako v zemi třetího světa. Nikdy by mě nenapadlo, že se budeme s něčím takovým muset vypořádat," poznamenala.

Podobné pocity v rozhovorech se serverem The Daily Beast dávali najevo i další zdravotníci z celých Spojených států. Doktor Peter Chai z Brihgamovy a ženské nemocnice v Bostonu, která je druhou největší fakultní nemocnicí Harvardovy univerzity, přirovnal opakované užívání jednorázových prostředků ke koupání ve špinavé vodě. "Ve Spojených státech jde o něco neslýchaného," podotkl. "Jak nám vůbec mohlo dojít něco tak obyčejného?" dodal.

Americké Středisko pro kontrolu a předcházení nemocí (CDC) dříve pro ochranu před koronavirem doporučovalo respirátory N95. S tenčícími se zásobami se ale pravidla začala uvolňovat. Tento týden nejprve uvedlo, že respirátory N95 by měli zdravotníci používat jenom při procedurách, při kterých může pacient "rozprášit" virus do vzduchu. A v nejčerstvější verzi doporučení pak středisko uvádí, že v případě nouze se zdravotníci mohou chránit i šátky.

Lékaři a sestry si často prostě musejí pomoci sami. Na twitteru předvádějí, jak si vyrábějí umělohmotné ochranné štíty anebo přidělávají gumičky na prošlé roušky.

Lékařka z pohotovosti v americkém státě Tennessee zase serveru řekla, že si do práce musela přinést respirátory ze stavebních prací, které zrovna dělá doma. V Bostonu spolu zase podle Chaie začaly při shánění ochranných prostředků spolupracovat instituce, které spolu jinak vůbec nekomunikují.

This is what hospitals are currently doing to try to keep staff healthy:



Stapling elastic bands on expired procedural masks.



Horrified? Yep, so am I. https://t.co/ToxS0iHEmD #GetMePPE pic.twitter.com/x5sJhaeRtx — Megan Ranney MD MPH (@meganranney) March 20, 2020

Kromě improvizace ale přinesla krizová situace i protesty. Ve čtvrtek v San Francisku před nemocnicí Kaiser Permanente kvůli nedostatku respirátorů demonstrovaly sestry. Petici za lepší zásobování ochrannými prostředky pak zatím na stránce Change.org podepsal téměř milion lidí. Skupina lékařů pak vyzvala administrativu prezidenta Donalda Trumpa, aby zlepšila dodávky ochranných prostředků a vytyčila jasná pravidla pro jejich dezinfekci a opětovné používání.

Federální vláda se nepříznivou situaci snaží zvrátit. Ve čtvrtek oznámila, že bude rozdělovat respirátory a další prostředky ze strategických rezerv. Trump také tento týden využil zákon o výrobě pro obranu přijatý během studené války, aby urychlil produkci ochrany pro zdravotníky. Další prostředky chce ze svých skladů uvolnit třeba také Národní garda.