Bush mladší vydá knihu s portréty migrantů. Přistěhovalectví je podle něj pozitivní věc

Bush je od konce svého osmiletého mandátu v roce 2009 vášnivým amatérským malířem. Jeho kniha s názvem "Out of many, one" (Z mnohých jeden) by měla podle vydavatele spatřit světlo světa v březnu.

"Skrze silné čtyřbarevné portréty - osobně namalované samotným (ex)prezidentem - a příběhy, jež je doprovázejí, nám má Out of many, one připomenout nespočet způsobů, jakými byla Amerika posílena jedinci, kteří sem přišli při hledání lepšího života," uvedl nakladatel.

V předmluvě ke knize Bush vyjadřuje naději, že jeho dílo pomůže vykreslit přistěhovalectví jako jednotící a povznášející věc. "Ačkoliv rozumím tomu, že imigrace může být emotivní záležitostí, odmítám předpoklad, že je to stranická záležitost. Je to možná ta nejvíce americká problematika a měla by nás sjednocovat," píše bývalý prezident. "Doufám, že tato kniha pomůže zaměřit naši kolektivní pozornost na pozitivní dopady, které má přistěhovalectví v naší zemi," pokračuje Bush mladší.

Exprezident v posledních letech opakovaně kritizoval způsob, jakým se v USA v současné chvíli hovoří o imigraci. V roce 2018 po jednom ze přísnění azylové politiky zavedeném administrativou prezidenta Donalda Trumpa řekl, že je stavem debaty v USA "zneklidněn".

Plánovaná kniha bude podle CNN novou kapitolou v Bushově umělecké kariéře. Bývalý prezident se malířského štětce chopil po opuštění Bílého domu, ale dlouho svůj nový koníček tajil před veřejností. Jeho umělecké ambice vyšly najevo až v roce 2013, kdy počítačoví hackeři napadli e-mailový účet jeho sestry Dorothy Bushové Kochové a jeden z útočníků pak na internetu zveřejnil několik fotografií exprezidentových děl. Bush po tomto neplánovaném odhalení začal svoje díla stále více ukazovat veřejnosti.

Loni v říjnu měl ve Washingtonu výstavu portrétů příslušníků ozbrojených sil, kteří byli v armádě po teroristických útocích z 11. září 2001. Namaloval rovněž portrét bývalého předsedy Sněmovny reprezentantů Johna Boehnera při příležitosti jeho odchodu z Kongresu.

Řada jeho portrétů je k vidění v jeho prezidentské knihovně ve městě Dallas v Texasu, včetně maleb významných politických osobností, například ruského prezidenta Vladimira Putina, dalajlamy, či Bushova otce a rovněž bývalého prezidenta George Bushe staršího.