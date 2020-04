Epidemie covid-19 za vrcholem? Stát New York hlásí pokles v počtu zemřelých.

Na brífinku to dnes prohlásil guvernér Andrew Cuomo, podle nějž by mohly být údaje znamením, že se tento nejhůře zasažený americký stát již dostal na vrchol epidemie.

Holding a briefing with updates on #Coronavirus. WATCH LIVE: https://t.co/gLjk74Ghtt — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 5, 2020

Cuomo však varoval, že pro vyhodnocení dlouhodobější tendence je potřeba analyzovat data alespoň za tři až čtyři dny. Upozornil rovněž, že se jednotlivé epidemiologické modely neshodují v tom, co bude po dosažení vrcholu následovat. Pode některých by měl hned přijít pokles nových případů i úmrtí, jiné předpokládají několikadenní stagnaci a až následné snížení.

Guvernér rovněž prohlásil, že úřady přesouvají některé nevyužívané plicní ventilátory a zdravotníky do nemocnic na ostrově Long Island, kde momentálně nejrychleji roste počet nakažených a hospitalizovaných. Podobný postup je přitom podle něj řešením pro celou zemi.

Epidemie v jednotlivých státech budou vrcholit v různý čas a USA podle něj nemají dostatek prostředků na to, aby se postaraly o všechny nemocné naráz. Aby se podařilo co nejvíce zmenšit dopady koronaviru na obyvatelstvo, je podle něj potřeba přelévat prostředky z jednoho státu do druhého podle aktuálních potřeb.

Stát New York s necelými 20 miliony obyvatel nyní eviduje celkem 4159 obětí covid-19, koronavirem se tam od začátku epidemie nakazilo přes 122.000 lidí, což je podobně jako ve Španělsku. Ze státu pochází více než třetina všech případů v USA a přes 40 procent všech zemřelých.