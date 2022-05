Jednali jsme špatně, přiznali po střelbě v USA policisté. Před zásahem čekali 45 minut

Téměř 20 policistů stálo více než tři čtvrtě hodiny před dveřmi učebny, v níž se střelec zamknul, a čekali na příchod zásahové jednotky pohraniční stráže. Až poté policisté vnikli dovnitř a pachatele zastřelili. Velitel zásahu se podle šéfa texaského ministerstva pro veřejnou bezpečnost Stevena McCrawa domníval, že děti v učebně nejsou v ohrožení.

"V tu chvíli si myslel, že dětem již nic nehrozí a že se podezřelý zabarikádoval a (policisté) mají čas se přeskupit," řekl McCraw o veliteli zásahu. "Samozřejmě to nebylo správné rozhodnutí. Bylo to špatné rozhodnutí," dodal.

Podle McCrawa se z učebny ozvala střelba krátce poté, co do ní 18letý střelec Salvador Ramos vstoupil s poloautomatickou puškou v ruce. V následujících 48 minutách se však podle jeho slov střelba ozývala jen "sporadicky". Zasahující policisté si nakonec po příjezdu posil odemkli dveře od učebny univerzálním klíčem, který získali od údržbáře, a Ramose zastřelili.

Některé děti v učebně přitom během útoku opakovaně volaly na tísňovou linku, řekl McCraw. Jedna z volajících nejprve řekla, že je kolem ní několik mrtvých, v dalším telefonátu pak informovala, že osm nebo devět dětí je stále naživu.

Policie ani poté nezasáhla dalších asi 35 minut. McCraw neupřesnil, zda některé z těchto dětí nakonec zemřely. V pozdějších telefonátech je přitom slyšet přes telefon také střelba. Jedna z žaček pak volala na tísňovou linku znovu a prosila, aby policisté vtrhli dovnitř, jelikož je slyšela za dveřmi.

Texaské úřady poskytovaly o zásahu policie v posledních několika dnech značně nejasné a někdy si protiřečící informace. Při čtvrteční tiskové konferenci činitelé převážně ignorovali otázky, proč policie nebyla schopná řádění střelce zastavit dříve, píše agentura AP. Většina incidentů s "aktivním střelcem" ve Spojených státech podle expertů končí do několika minut.

Necelé tři dny po krveprolití je jasné, že jeden z nejhorších případů střelby na amerických školách začal v úterý těsně před 11:30 místního času (18:30 SELČ), když pachatel u školy naboural v autě a záhy začal střílet. Úřady původně uváděly, že jej konfrontoval pracovník zodpovídající za bezpečnost školy, podle nové verze ale k ničemu takovému nedošlo. "Vešel dovnitř bez překážek," řekl o střelci na tiskové konferenci Victor Escalon z ministerstva veřejné bezpečnosti.

Až poté, konkrétně v 11:44, na místo dorazili první policisté, uvádí časová osa sestavená deníkem The Washington Post (WP). Ramos údajně na policisty střílel a zavřel se ve dvojici interně propojených tříd, kde začal zabíjet. Všech 21 obětí zastřelil na tomto místě. Bezpečnostní složky tam pronikly až těsně před 13:00, po příjezdu posil z pohraniční stráže, načež útočníka zabily.

Ze školy skrze okna prchaly děti, píše deník The New York Times, zatímco se u areálu tvořil dav lidí. Byli v něm i rodiče žáků, kteří podle výpovědí prosili policii, aby zasáhla, a dokonce uvažovali o tom, že do školy vtrhnou sami. Vypjaté okamžiky podle WP dokumentuje video, v němž jistý muž obviňuje policii, že jen "postává venku".

Někteří rodiče údajně skončili ve vazbě. Desirae Garzaová vypověděla, že jejímu bratrovi Angelovi, jehož desetiletá nevlastní dcera je jedním ze zastřelených dětí, strážník nasadil pouta, když se rozběhl ke škole. Matka dvou žáků Angeli Rose Gomezová řekla deníku The Wall Street Journal, že dopadla podobně. "Policie nic nedělala," uvedla.

Mluvčí texaského ministerstva veřejné bezpečnosti Chris Olivarez ve vysílání televize CNN hájil postup policie s tím, že ve škole zasahovalo několik strážníků, kteří byli pod palbou a zároveň přivolávali posily.

Sám přitom potvrdil, že policejní instrukce ukládají strážníkům v podobných situacích co nejrychleji střelce zneškodnit. Zda by ráznější zásah v tomto případě zachránil životy, není zjevné, McCraw dnes neupřesnil, kolik dětí zemřelo v době, kdy policisté čekali na posily. Televize MSNBC nicméně upozornila, že v místnosti s mrtvými dětmi byla nalezena i krvácející dívka, která zemřela po transportu do nemocnice.

Na otázku, co by McCraw vzkázal rodičům zemřelých dětí, odpověděl činitel se směsicí vzdoru a rezignace. "Co bych měl těm rodičům říct? Nemám nic, co bych těm rodičům řekl, kromě toho, co se stalo. Nejsme tu od toho, abychom obhajovali to, co se stalo, jsme tu, abychom vám řekli fakta," řekl. "Kdybych se domníval, že to něčemu pomůže, tak bych se omluvil," dodal.