Kalifornii sužuje třetí nejrozsáhlejší požár v historii, je nasazeno přes 14 tisíc hasičů

Americký prezident Donald Trump označil požáry v Kalifornii za velkou katastrofu, vyhlásil stav nouze a uvolnil federální pomoc.

Nejrozsáhlejší jsou v Kalifornii nyní tři skupiny požárů v hornatých a zalesněných venkovských oblastech. Jeden z nich jižně a východně od San Franciska, kde se nachází i proslulé vinařské oblasti Napa a Sonoma, je podle guvernéra Gavina Newsoma třetí nejrozsáhlejší v historii Kalifornie.

Surveying the SCU Lightning Complex -- this is now the third largest wildfire in CA history. pic.twitter.com/MKhVD8u48U