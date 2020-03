Kanada dá na boj proti koronaviru miliardu dolarů, Norsko zrušilo rozsáhlé cvičení NATO

Trudeau dle Global News řekl, že vláda je připravena uvolnit další finance, pokud to bude nutné. Nově vytvořený fond s miliardou dolarů bude určen nejen pro nákup respirátorů a dalších ochranných pomůcek, ale také k financování vývoje vakcíny proti koronaviru. Dodal, že vláda chce také usnadnit nemocným zaměstnancům čerpání pojištění.

Kanada podle aktuálních oficiálních údajů eviduje necelou stovku nakažených. Infekce dosud postihla čtyři provincie, konkrétně pak Albertu, Ontario, Britskou Kolumbii a Quebec.

For the latest updates on COVID-19, please follow @CPHO_Canada and @GovCanHealth. @PattyHajdu is also providing important information on Canada’s response to the virus, and will continue to do so as the situation evolves. For more info, visit ➡️ https://t.co/qsS8swKSBs pic.twitter.com/87yX30q9M8