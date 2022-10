Na Haiti se objevují případy cholery. WHO se obává epidemie a žádá vakcíny

V pondělí kvůli tomu v metropoli Port-au-Prince opět protestovaly tisíce lidí, kteří podle médií požadovali demisi premiéra Ariela Henryho.

Protesty se konaly v den, kdy měl po měsíčním odkladu začít školní rok. Ani v pondělí se ale školy neotevřely. Nekontrolovatelného šíření cholery na Haiti se obává i Světová zdravotnická organizace (WHO), která už minulý týden varovala, že případů cholery přibývá v řadě zemí, a hrozí proto nedostatek vakcín.

"Cholera je nemoc, která se může šířit velmi rychle," uvedl Laure Adrien z haitského ministerstva zdravotnictví. Lidé, kteří nyní na Haiti na tuto nemoc zemřeli v metropoli a ve městě Cité Soleil, ovládaném ozbrojenými gangy, se podle něj nedostali včas do nemocnice. Kvůli nedostatku pohonných hmot musely zavřít či omezit činnost i některá zdravotnická zařízení. Epidemie cholery naposledy ve velké míře vypukla na Haiti v roce 2010 a za pět let si vyžádala na 10.000 obětí. Cholera se tehdy začala šířit po zemětřesení, které zdevastovalo oblast hlavního města a zabilo na 300.000 lidí. Podle některých expertů, včetně těch z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), choleru na Haiti zavlekli nepálští příslušníci sil OSN (MINUSTAH).

Rovněž generální tajemník OSN António Guterres v pondělí vyjádřil obavy ohledně případů úmrtí cholery na Haiti. "OSN je připravena vyslat na Haiti týmy nouzové reakce, jakmile jim bude zajištěn bezpečný přístup a přestanou blokády dodávek paliva," uvedl Guterres. V zemi totiž řadu oblastí ovládají ozbrojené gangy, které blokují silnice či sklady pohonných hmot. Palivo pak prodávají na černém trhu. Kvůli jeho vysokým cenám a nedostatku v zemi kolabují služby i podniky.

Před nekontrolovatelným šířením cholery na Haiti dnes varovala i WHO. Její mluvčí Christian Lindmeier novinářům řekl, že organizace připravuje polní nemocnice pro léčení cholery v této karibské zemi a požádá o dodávky vakcín proti nemoci. "Vzhledem k humanitární a sanitární situaci a vzhledem k tomu, že do některých oblastí kontrolovaných gangy bude jen těžký přístup, můžeme bohužel očekávat, že případy (cholery) dál porostou," uvedl mluvčí WHO.

Ariel Henry je haitským premiérem i prezidentem od loňského července, kdy byl ve svém domě zavražděn tehdejší prezident Jovenel Moïse. Henry slíbil uspořádat co nejdříve parlamentní a prezidentské volby, ale zatím se to nepodařilo, podle něj kvůli násilnostem gangů a pouličním nepokojům. Haiti má nyní jen deset senátorů, což je třetina horní komory. Parlamentní a prezidentské volby několikrát odložil kvůli nepokojům i Moïse, který kvůli nefunkčnímu parlamentu vládl skoro dva roky pomocí dekretů, než byl zavražděn.

Moïseho vražda se zatím neobjasnila, na Haiti se ji nedaří vyšetřit kvůli rozsáhlé korupci a obavám soudců o život. Několik podezřelých je ve vazbě ve Spojených státech, které případ také vyšetřují, protože do kauzy jsou zapleteni i Haiťané pobývající před atentátem na Moïseho v USA. Někteří z podílu na atentátu podezírají i Henryho, který to odmítá.

Kvůli narůstajícímu násilí na Haiti schválila v červenci Rada bezpečnosti OSN rezoluci, v níž apeluje na státy OSN, aby zakázaly vývoz zbraní a munice na Haiti, s výjimkou prodeje státním orgánům. RB OSN také o rok, do 15. července 2023, prodloužila mandát kanceláře OSN na Haiti (BINUG), která spolupracuje s místními úřady zejména v humanitární otázkách. BINUG nahradila v roce 2019 policejní misi OSN (MINUJUSTH). Předtím tam v letech 2004 až 2017 působily mírové síly MINUSTAH, které tam byly poslány kvůli převratu, jenž svrhl prezidenta Jeana-Bertranda Aristida.