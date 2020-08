NATO sleduje situaci v Bělorusku. Jsme připraveni zabránit agresi proti spojencům, tvrdí

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko o víkendu před shromážděním svých příznivců v Minsku uvedl, že Severoatlantická aliance na západní hranici Běloruska shromažďuje síly. To ale NATO ústy generálního tajemníka rázně odmítlo.

Stoltenberg v prohlášení uvedl, že Severoatlantická aliance zůstává ostražitá v souvislosti s událostmi v Bělorusku, ke kterým došlo po prezidentských volbách, a v případě potřeby je připravena chránit členské státy. Dodal ale, že aliance nepředstavuje pro Bělorusko žádnou hrozbu.

"Spojenci z NATO pozorně sledují události v Bělorusku. NATO není hrozbou pro Bělorusko a nezvyšuje svou vojenskou přítomnost v regionu. Zůstáváme ostražití, v jasné obranné poloze a připraveni odradit jakoukoli agresi proti spojencům," vzkázal.

Podle mluvčí NATO Oany Lungescuové v regionu ani nedochází k hromadění aliančních vojenských sil. Dodala, že prapory spojenců ve východní části aliance nepředstavují hrozbu pro nikoho.

"Jejich přítomnost je čistě defenzivní, přiměřená a určená pro předcházení konfliktům a udržování míru," uvedla podle Reuters Lungescuová.

Expert: Pokud Putin obsadí Bělorusko, pro NATO bude obrana těžší

Jaký bude další vývoj situace je zatím nejasné. Bělorusko má ale navzdory občasným sporům velmi blízko k Rusku, čehož se někteří experti obávají. Nepopírají totiž ani možnost, že by se Vladimir Putin mohl pokusit Bělorusko nějakým způsobem anektovat.

Dosavadní informace zatím hovoří o tom, že k hranicím Běloruska či přímo do země zamířilo několik stovek členů speciálních policejních jednotek, jak v pondělí informoval server EuroZprávy.cz. Podle analýzy think tanku Atlantic Council ale není příliš pravděpodobné, že by Rusko podniklo invazi do Běloruska.

Matthew Kroenig ze Scowcroftova střediska pro strategii a bezpečnost, které je součástí think tanku, ale pro Foreign Policy upozornil, že pokud Putin dokáže snadno umístit a provozovat své síly z Běloruska, pro NATO by bylo těžší bránit zranitelné frontové státy.

"Rusko by mohlo přesunout síly z Běloruska do exklávy Kaliningrad a přerušit koridor Suvalky, což je strategicky zásadní, protože je to jediný pozemní most mezi pobaltskými státy a zbytkem NATO," uvedl s tím, že poté by mohl například zaútočit na Polsko právě z Běloruska.