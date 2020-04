Nejhorší scénář se nenaplní, zní z USA. I tak hrozí chaos, varuje vlivný deník

Situace je lépe zvládnutelná

Americkým státům Kalifornie a Washington se podařilo narovnat křivku nově nakažených skrze lidský kontakt omezující omezení, a to do takové míry, že mohly poskytnou část plicních ventilátorů silně zasaženému státu New York, poukazuje editorial. Dodává, že i když se v New Yorku se podle tamního guvernéra Andrewa Cuomoa příjem do nemocnic příliš nemění, jiné signály ukazují, že pandemie bude lépe zvládnutelná, než naznačovaly ty nejhorší scénáře.

Předchozí odhad, že ve Spojených státech zemře na covid-19 až 100 tisíc lidí byl výrazně snížen, za předpokladu, že opatření omezující lidský kontakt bude pokračovat i v květnu, uvádí renomovaný deník. Podotýká, že nikdo by neměl dospět k názoru, že nastal čas polevit.

"Naopak, měnící se dynamika infekce a hospitalizací ukazuje, že tak, kde se o něj pokoušejí, omezení lidských kontaktů k přerušení přenosu viru funguje a mělo by být znásobeno," píše Washington Post. Obává se, že pokud lidé poleví, důsledkem může být druhá, nebezpečná vlna nemoci.

Většina americké populace je stále ohrožena a města jako New Orleans, Detroit a Chicago očekávají vlastní epidemie, konstatuje prestižní server. Dodává, že počet mrtvých stále roste, jelikož o několik týdnů zaostává za počtem nakažených.

Podle washingtonského deníku nastal čas využít příležitost a vytvořit strategii pro nadcházející měsíce, druhou fázi, kdy se Spojené státy posunou od hašení požáru k určité stabilizace, ne-li návratu k normálu.

Zanedbání plánování přinese chaos

S podstatnými nápady zatím přicházejí především think tanky, protože administrativa je zjevně plně zaneprázdněna řešením aktuální krize, konstatuje vlivný server. Americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi proto doporučuje, aby jmenoval zkušeného manažera, který povede zemi do druhé fáze, jelikož zanedbání plánování může vést později k chaosu.

"Trumpovo příliš horlivé trvání na tom, že otevření (země) bude 'dříve než později', není provázeno strategií jak toho dosáhnout," pokračuje editorial. Naznačuje, že jakýkoliv návrat do normálu si žádá komplexní diagnostické testování, aby došlo k izolaci nemocných a umožnilo určit zdravé, kteří se mohou bezpečně vrátit k práci.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Prestižní deník pokládá otázku, zda administrativa, která se zprvu uchýlila k pomíjivým polovičatým opatřením, nyní dokáže vytvořit federální testovací síť, což je řádově větší úkol, navíc za situace, kdy přicházejí zprávy, že některé americké státy stále nemají jasné instrukce z Washingtonu.

Strategie návratu k normálu bude rovněž vyžadovat testy na protilátky, a to v dosud nevídaném rozsahu, aby se určilo, kdo byl již infikován a je vůči nemoci imunní, upozorňuje Washington Post. Dodává, že náměstek amerického ministra zdravotnictví Brett Girior v úterý ujistil, že na trhu budou v květnu miliony takových testů, ale podobné sliby dodávek diagnostických testů zůstávají nenaplněny, a ohledně spolehlivosti některých testů na protilátky již nyní panují obavy.

Další vlna nejistoty pramení z toho, zda se najde dost zotavených lidí s imunitou, aby se opět nastartovala ekonomika, uvádí renomovaný server. Odkazuje na prohlášení někdejšího komisaře amerického Úřadu pro potraviny a léčiva Scotta Gottlieba, že v Evropě vykazuje protilátky mezi jedním až patnácti procenty populace a v USA jich bude zřejmě méně.

"Pokud je pouze pět či deset procent populace imunních, stále existuje riziko infekce a virus není pod kontrolou skrze vakcínu či léčbu medikamenty, jaká je pak cesta k obnově (života) ještě letos?" táže se vlivný deník. Deklaruje, že to je doslova Rubikova kostka, ve které se kloubí zdravotní, ekonomické a sociální otázky a která si zaslouží více pozornost, než se jí dostává.