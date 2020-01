Obhájci Trumpa nechtějí svědky, impeachment chtějí vyřešit co nejdříve

Volání po svědcích zesílilo o víkendu, kdy list The New York Times napsal, že bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton v připravované knize uvádí, že se mu Trump loni v létě svěřil, že chce zmrazit vojenskou pomoc Ukrajině, pokud mu Kyjev nepomůže v kampani před letošními prezidentskými volbami. Právě kvůli ukrajinské kauze čelí Trump ústavní žalobě, ve které ho Sněmovna reprezentantů viní ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu.

Trumpův právní tým se v pondělí novým informacím z Boltonovy knihy prakticky nevěnoval, poznamenal portál Vox. Jediný, kdo na kauzu reagoval, byl ústavní právník Alan Dershowitz, který ji označil za nevýznamnou. Řekl totiž, že Boltonem popisovaný rozhovor nesplňuje ústavní požadavky pro sesazení prezidenta.

Zákulisní informace z republikánského tábora nicméně ukazují, že někteří senátoři této strany by s výslechy svědků souhlasili. To v pondělí potvrdil i umírněný republikánský senátor Mitt Romney, podle kterého demokraté v Senátu podporu přinejmenším čtyř republikánů v této věci získají. K prosazení svědků potřebují demokraté ve stočlenném Senátu právě nejméně čtyři republikánské hlasy, protože sami mají jen 47 mandátů.

Podle pondělních informací jednoho ze zpravodajů televize CNN o podobné podpoře demokratů uvažoval i senátor Lindsey Graham, který v minulosti proti Trumpovi několikrát vystupoval. Dnes Graham prohlásil, že by podpořil plán svého kolegy Jamese Lankforda, který navrhuje, aby senátoři dostali možnost přečíst si zmíněnou pasáž z Boltonovy knihy, o které The New York Times informoval. Graham rovněž uvedl, že by hlasoval i pro to, aby si Senát kopii textu vyžádal obsílkou.

O tom, zda v procesu s Trumpem vystoupí svědci, bude jasné v pátek, kdy o tom senátoři rozhodnou. Dnes po třech jednacích dnech ukončí obhajoba své úvodní projevy; obžaloba tak učinila již minulý týden. Středa a čtvrtek jsou vyhrazeny pro dotazy senátorů, kteří vystupují v roli soudní poroty. Pokud by Senát svědky nepředvolal, mohl by proces skončit očekávaným Trumpovým osvobozením ještě tento týden.