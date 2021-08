Pentagon chce z Kábulu svými letadly přepravovat přes 5000 lidí denně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké vojenské letouny by mohly po příletu dodatečných jednotek přepravovat z Kábulu 5000 až 9000 lidí denně. V rozhovoru s televizí CNN to řekl mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby. Také informoval, že v Afghánistánu zůstává odhadem 5000 až 10.000 Američanů a že na třech vojenských základnách v USA by mohlo být ubytováno až 22.000 afghánských spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků.