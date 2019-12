Podaří se svrhnout Trumpa? Demokraté zveřejní část návrhu ústavní žaloby

Televize CNN uvedla, že dopoledne místního času (odpoledne SEČ) chtějí demokraté představit nejméně dva články obžaloby, o kterých následně bude debatovat právní výbor sněmovny. Sněmovní demokraté na 9:00 místního času (15:00 SEČ) svolali tiskovou konferenci, na které chtějí hovořit o dalších krocích impeachmentového procesu.

Demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová v pondělí podle CNN jednala s dalšími členy vedení o tom, zda žalobu nerozšířit ještě o obvinění z bránění průchodu spravedlnosti. To se týká práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval ruský vliv na volby v USA. Mueller v závěrečné zprávě konstatoval, že žádný Američan včetně Trumpa a jeho týmu vědomě nespolupracoval s Moskvou. Odpověď na to, zda nynější prezident bránil vyšetřování, ale nechal otevřenou.

Pokud demokraté do ústavní žaloby nevloží obvinění z bránění spravedlnosti, chtějí do textu zahrnout odkaz na Muellerovu zprávu. Podle médií tak chtějí poukázat na to, že Trump zneužíval pravomoci ve velkém.

Demokraté také viní Trumpa z toho, že porušil pravomoci, když se snažil přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinské úřady začaly vyšetřovat Trumpova politického soka Joea Bidena.

Ten se může stát kandidátem demokratů v prezidentských volbách, které Američany čekají příští rok v listopadu. Bílý dům minulý týden oznámil, že se nehodlá účastnit řízení v Kongresu, které se týká možné ústavní žaloby na Trumpa.

Znění ústavní žaloby (impeachmentu) na prezidenta Trumpa připravuje právní výbor sněmovny. Očekává se, že výbor, ve kterém mají stejně jako v celé sněmovně většinu demokraté, bude ještě tento týden hlasovat o návrhu, který pak předloží k posouzení sněmovnímu plénu. Sněmovna reprezentantů by měla o návrhu obžaloby hlasovat zřejmě ještě před vánočními svátky, o každém článku obžaloby by měla hlasovat zvlášť.

Pokud Sněmovna Trumpa obžaluje, povede proces Senát. Vzhledem k tomu, že v horní komoře mají většinu Trumpovi republikáni, sesazení prezidenta se nepředpokládá. K tomu, aby prezident mohl být z funkce odvolán, je ve stočlenném Senátu zapotřebí dvoutřetinová většina.