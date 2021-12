Policie kvůli ozbrojenému muži uzavřela budovu OSN

Na aktuálních záběrech je vidět mnoho policejních aut v okolí sídla OSN. Před plotem u vstupu do objektu přechází podle videozáznamů muž sem a tam a patrně má přiložené ústí hlavně ke krku. Policie uvedla, že se s bělochem ve věku kolem 60 let snaží navázat dialog, uvedla agentura Reuters.

Do okolních ulic přijelo velké množství policejních aut i sanitky. Policie zároveň uvedla, že v okolí odklonila dopravu.

Incident podle nejnovějšího sdělení policie v tuto chvíli pro veřejnost nepředstavuje žádnou hrozbu.

#NewsFlash: #NYPD continue to talk with the unnamed man (in his 60s) to surrender but so far nothing. NYPD shut down roads surrounding the #UN complex, which was also placed on #lockdown. #unitedNations pic.twitter.com/M2lgjtXSTW