Projekt Gemini: Vláda USA dala zelenou obří solární elektrárně, protesty byly marné

Projekt Gemini za jednu miliardu USD (25,5 miliardy Kč) bude podle agentury AP zahrnovat také bateriové úložiště a má se nacházet zhruba 48 kilometrů severovýchodně od Las Vegas. Jeho produkce má činit 690 megawattů elektřiny, což je dostatek pro uspokojení potřeb 260.000 domácností, a ročně vykompenzuje emise asi 83.000 automobilů. Vytvoří také přímo a nepřímo kolem 2000 pracovních míst a do ekonomiky přinese odhadem 712,5 milionu dolarů, a to v době, kdy se země snaží dostat z útlumu způsobeného koronavirem, uvedl ministr vnitra David Bernhardt.

První fáze projektu pokrývá zhruba 28 kilometrů čtverečních federální půdy s kapacitou produkce 440 MW a má být dokončena v příštím roce. V druhé fázi bude přidána kapacita 250 MW. Dokončení je naplánováno v roce 2022.

Projekt je společným podnikem australské Quinbrook Infrastructure Partners a kalifornské Arevia Power. Ve spojení s úložištěm pro energii bude jedním z prvních v Nevadě, které bude zahrnovat i baterie schopné dodávat elektřinu i po západu slunce.

Ekologické skupiny se ale roky snažily přesvědčit úřady, aby projekt vznikl na jiném místě. "Věříme, že solární energetické projekty mohou být neuvěřitelně dobrá věc, když ho ale umístíte na špatné místo, může to být pro životní prostředí to nejhorší," řekl Kevin Emmerich, ředitel neziskové organizace zaměřené na ochranu pouští v Nevadě s názvem Basin and Range Watch.

The BLM plans to demolish 92,000 ancient Mojave Yucca on the Yellow Pine Solar site. This is not "green." This is destruction at its most grotesque. https://t.co/00r70IGpe6