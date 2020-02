Sanders by zvážil návrat velvyslanectví USA do Tel Avivu, Bloomberg oponoval

Současný prezident Donald Trump velvyslanectví nechal přemístit do Jeruzaléma v roce 2018, když předtím uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Odchýlil se tak od praxe předchozích administrativ.

Sanders je stejně jako další z účastníků debaty Michael Bloomberg židovského původu. Moderátor debaty se Sanderse zeptal na jeho kritiku Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC). "Co byste řekl americkým Židům, kteří mají obavy, že z jejich pohledu nevyjadřujete dostatečnou podporu Izraeli? A vrátil byste velvyslanectví do Tel Avivu?" zněla otázka.

Sanders na to řekl, že by to zvažoval. "Jsem hrdý na to, že jsem Žid. V Izraeli jsem několik měsíců žil. Ale myslím, že bohužel, tragicky nyní Izraeli v podobě Bibiho (Benjamina) Netanjahua vládne zpátečnický rasista. Naše zahraniční politika by měla chránit nezávislost a bezpečnost Izraele, ale nelze nebrat v potaz utrpení palestinského národa. Naše politika musí oslovit Palestince i Američany. To je možné tím, že sblížíte blízkovýchodní národy," odpověděl Sanders. Informuje o tom například servery haaretz.com či newsweek.com.

Bývalý newyorský starosta Bloomberg v otázce velvyslanectví se Sandersem nesouhlasil. "Velvyslanectví nelze vrátit zpět. Neměli jsme to dělat, aniž jsme něco od izraelské vlády získali. Ale stalo se a je třeba to tak nechat," řekl Bloomberg. Palestincům je podle něj třeba vyhovět. "Skutečný problém je ten, že jsou tam dvě skupiny lidí, obě přesvědčené, že jim bůh dal tentýž kus země. Řešením je oddělit je," dodal Bloomberg.

Senátorka Elizabeth Warrenová jako další účastnice debaty se k přesunu velvyslanectví odmítla vyjádřit. Řekla pouze, že obě strany by si měly o svém hlavním městě rozhodnout samy. "Chceme být dobrým spojencem všech v tom regionu. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je povzbuzovat jednotlivé strany zasednout k vyjednávacímu stolu," řekla.

Bloomberg potvrdil, že příští týden promluví na konferenci AIPAC, zatímco Sanders na twitteru oznámil, že se zúčastnit nehodlá.

The Israeli people have the right to live in peace and security. So do the Palestinian people. I remain concerned about the platform AIPAC provides for leaders who express bigotry and oppose basic Palestinian rights. For that reason I will not attend their conference. 1/2