Šéf Pentagonu: Rusko a Čína zneužívají koronaviru k prosazování svých zájmů

"USA ví o tom, že některé země budou zkoušet využívat pandemie jako způsobu, jak investovat do kritických odvětví a infrastruktury, což bude mít v dlouhodobém měřítku dopad na bezpečnost," řekl šéf Pentagonu na otázku listu La Stampa, zda se Rusko a Čína snaží zvýšit svůj vliv v těžce zasažené Itálii tím, že do země posílají pomoc. Moskva i Peking vyslaly do země své lékaře, lékařské vybavení a ochranné pomůcky.

"Potenciální soupeři se téměř určitě pokusí využít své účasti, aby prosadili svoje zájmy a vytvořili rozepře uvnitř NATO a Evropy," pokračoval Esper. "Huawei a 5G jsou významnými příklady této škodlivé činnosti prováděné Čínou," dodal s odkazem na plánované budování mobilních sítí příští generace.

Řada čelných představitelů Spojených států v poslední době klade Číně za vinu šíření koronaviru. Šéf americké diplomacie v neděli prohlásil, že USA mají důkazy, že se virus objevil poprvé v jedné z čínských laboratoří. Peking takové tvrzení opakovaně popírá.

Spojené státy dlouhodobě vyzývají svoje spojence, aby nekupovali zařízení čínského gigantu Huawei, který je největším výrobcem telekomunikačních zařízení na světě. Výstrahy Washingtonu se týkají také další čínské firmy ZTE. Američané se obávají především zakázek na vybudování mobilní sítě 5G. Používáním vybavení čínských společností podle nich vzniká bezpečnostní riziko. "Závislost na čínských dodavatelích by mohla učinit kritické systémy zranitelné vůči přerušením, manipulaci a špionáži. To by vystavilo riziku naši možnost komunikovat a sdílet zpravodajská data," řekl Esper.

Ruská pomoc Itálii vzbudila pozornost zejména vzhledem k omezené asistenci, kterou Italové obdrželi od Evropské unie. Diplomati EU a NATO považují výpomoc Moskvy za geopolitický krok, poznamenává Reuters.