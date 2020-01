Tábory přežití na vzestupu. Lidé hledají místa, kde přežít apokalypsu

Za roční poplatek 1000 dolarů (23.000 Kč) zde můžete strávit dovolenou v časech míru nebo přežít v případě celkového kolapsu společnosti. Miller se tak připojil k rozšířenému hnutí takzvaných "survivalistů" nebo "prepperů" (od anglických výrazů "survival" - přežití či "prepare" - připravovat se, pozn. ČTK), píše agentura Reuters.

"Pokud máte dostatek zbraní, hlídek na strážních věžích a dobré obranné zdi, nebudete se muset pouštět do boje," ujišťuje Miller, když se vyklání z předprsně ochranného valu, který se vine kolem jeho komunity v Coloradu.

Rozmach Millerových táborů přežití svědčí o tom, že hnutí prepperů, které se běžně spojuje s protivládními survivalisty, sílí. Toto hnutí volně splývá se zájmem o obnovitelnou energii, udržitelný či minimalistický životní styl, ale také se strachem z klimatické změny. A pak je tu politika.

"Rostou obavy, že příští prezidentské volby v roce 2020 by mohly vyvolat masivní dlouhodobé nepokoje, pokud si lidé řeknou: 'Tohoto prezidenta neberu. Neznám ho'," vysvětluje Miller obavy svých klientů. Občanskou válku si již přidal na seznam katastrofických scénářů.

Skeptici však namítají, že tyto scénáře nejsou pravděpodobné. Podle epidemioložky Robyn Gershonové z Newyorské univerzity je rozdíl mezi racionální připraveností na přírodní pohromy či výpadky energie a extrémní hyperpřipraveností. Všem, kdo se chtějí schovat v krytu s cizími lidmi, aby přečkali globální pandemii nebo jadernou válku, předpovídá špatný konec. "Kvalita života tam bude tak nízká, že modernímu člověku nebude stát za to žít."

Tábory přežití, napájené solární energií, se zaměřují na středostavovské Američany, kteří se ve městech cítí zranitelní. Na rozdíl od tradičních survivalistů však neumějí žít nezávisle "mimo síť" ani neumějí lovit. Povinnou výbavou členů ranče jsou zbraně jako poloautomatická puška AR-15 či brokovnice.

Millerovy ranče disponují tříměsíčními zásobami potravin a také kozami a slepicemi. V případě kolapsu by jejich člené, kteří mají ponejvíce byznysovou nebo vojenskou minulost, poslouchalo pokyny vůdce tábora. Přidělené úkoly by zahrnovaly sběr palivového dřeva a ořechů, zabíjení zvěře a pěstování zeleniny. Kromě toho by každý držel stráž.

V případě selhání zákona a pořádku Miller počítá s loupeživými gangy valícími se z měst. Podle něj však budou mít jeho tábory větší palebnou sílu. Nový ranč v Coloradu má kulomet ráže 50 schopný zneškodnit i obrněný vůz. Pokud se mu podaří sehnat investory, plánuje rozšířit své tři tábory do deseti dalších amerických států. Profesor antropologie Chad Huddleston však takové představy považuje za apokalyptickou fikci.

Členové Milllerovy komunity, jako je například expertka na zdravotní pojištění Kiki Bandillová (53), mají obavy z přehnané závislosti na moderních technologiích, takže tyto tábory vidí jako záruku přežití.

"Všichni potřebujeme být nějak připravení," vysvětluje Bandillová, která v hlavním městě Coloradu Denveru pracuje pro společnost vyrábějící nástroje soběstačnosti od domů na kolech po ochrannou výstroj. "V mých očích se z toho stává čím dál větší mainstream, protože to, co se odehrává v naší vládě, je jedním slovem chaos."

Dvaapadesátiletý podnikatel s nemovitostmi Tom se zase obává toho, že v roce 2021 nastane ekonomický kolaps, a své přítelkyni a dětem chce proto zajistit bezpečné útočiště.

Je těžké zjistit, kolik Američanů "se připravuje", protože někteří se tomu věnují potají. Podle lidí z branže, jako je výkonný ředitel společnosti Připraven přežít (Ready To Go Survival) Roman Zrazhevskiy, však zájem roste. Prodej balíčků pro přežití a plynových masek se díky liberálním "prepperům" dvojnásobil, nebo dokonce ztrojnásobil. "Bojí se toho, co dělá Trump," vysvětluje Zrazhevskiy. "Možnost občanské války není tak nepravděpodobná, jak se zdá."

Podle některých zástupců hnutí však soukromé komunity přežití nejspíš nebudou pro každého.

"Myslím, že by to byla docela výzva vměstnat do jednoho objektu na 100 lidí, kteří se navzájem neznají," uvádí Don Rodgers, který se věnuje školení rodin v nouzové připravenosti a prodeji výbavy s tím spojené. "Muselo by jít o zvláštní skupinu se zvláštním lídrem, aby to vše vydrželo pohromadě."

Miller věří, že jeho Fortitude Ranch takovou skupinu představuje. "Pokud přijdete sem, pak to znamená, že tam venku je to skutečně špatné. No kam jinam byste šli?"