Trumpovi kritici tvrdí, že volba místa i termínu je gestem vůči některým prezidentovým podporovatelům, kteří hlásají nadřazenost bělochů, napsal web televize CNN.

Trump se však před těmito útoky brání. "Berte to jako oslavu," řekl v televizi Fox News prezident a chlubil se tím, kolik se jeho mítinků obvykle zúčastní lidí. Popřel rovněž, že by datum setkání vybral takto úmyslně.

Moderátorka stanice Fox News, která rozhovor s Trumpem vedla, později uvedla, že neví, zda Trump rozumí tomu, jakou roli pro americké černochy Tulsa hraje. Její otázky se totiž soustředily jen na kontroverzi kolem termínu a ne místa konání shromáždění.

"Toto není jen přikývnutí bělošským rasistům - pořádá pro ně večírek na uvítanou," napsala na twitteru demokratická senátorka Kamala Harrisová, která má podle amerických médií zřejmě největší šanci, že si ji Trumpův sok v nadcházejících prezidentských volbách Joe Biden vybere jako kandidátku na viceprezidentku.

This isn't just a wink to white supremacists—he's throwing them a welcome home party. https://t.co/lUXpnUoFQU — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 11, 2020

Kritika se ozvala i od dalších černošských zákonodárců, kteří se ohrazovali mimo jiné proti tomu, že na Trumpovy mítinky často chodí lidé s vlajkami Konfederace, jež za americké občanské války hájila otroctví. "Trumpův mítink s vlajkami rebelů (...) v Tulse (...) 19. června (v den uznání emancipace) je více než políček Afroameričanům: Je to otevřený rasismus z nejvyššího úřadu v zemi," napsal kongresman za Texas Al Green.

Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová však uvedla, že Trumpovi na černošské komunitě záleží a udělal pro její dobro více než kterýkoliv předchozí prezident. "Je to pro něj významný den, je to den, kdy se chce podělit o pokrok, jehož se podařilo dosáhnout (...) a o to, co je ještě potřeba učinit," řekla McEnanyová.

Trump dlouhodobě čelí obviněním z rasismu především od demokratů. Již před svým zvolením byl dlouholetým přívržencem konspirační teorie ohledně falešného rodného listu Baracka Obamy a loni například v sérii příspěvků na twitteru vzkázal čtyřem nebělošským členkám Kongresu, aby "se vrátily a pomohly spravit totálně rozvrácená a zločinem zaplavená místa tam, odkud přišly".

Pozornost médií přitom upoutala další aféra spojená s plánovaným mítinkem. Lidé, kteří se shromáždění chtějí zúčastnit, musí na internetu při registraci vyslovit souhlas s tím, že Trumpova kampaň nenese zodpovědnost za to, když se při setkání někdo nakazí koronavirem.

USA zasáhla pandemie covidu-19 nejhůře z celého světa a teprve před několika týdny tam místní činitelé začali uvolňovat restrikce namířené proti šíření viru. Na některých místech se přitom po několikatýdenním poklesu opět začíná navyšovat denní počet nově nakažených osob.