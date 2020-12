USA prodloužily omezení na hranicích s Mexikem a Kanadou

Severoameričtí sousedé omezili přeshraniční pohyb už v březnu v reakci na první vlnu šíření koronaviru. Spojené státy však nyní zažívají dosud nejčernější fázi epidemie, v posledních čtyřech dnech se tam prokázalo vždy přes 200.000 nových nákaz, ve středu rovněž oznámily poprvé přes 3000 zemřelých s covidem-19. Kanada tak podle Reuters v současnosti s otevřením hranic příliš nespěchá.

Podle statistik kanadských úřadů se například v srpnu snížil počet cest autem mezi Kanadou a USA o téměř 96 procent oproti normálu, cestujících v letadlech bylo méně o asi 98 procent.

Podle médií uvažuje prezident Trump již od konce listopadu o tom, že by uvolnil cestovní restrikce pro občany cizích zemí přijíždějících z Británie, Irska, Brazílie a 26 zemí schengenského prostoru, do nějž patří i ČR. Takový krok dříve doporučil i krizový štáb Bílého domu pro boj s koronavirem. Trump by si jej však mohl podle Reuters ještě rozmyslet vzhledem k výraznému nárůstu nových případů v Evropě v posledních týdnech. Problémem je podle některých amerických činitelů i to, že by v případě zrušení zákazu řada evropských zemí zřejmě neumožnila cestovat Američanům na jejich území.