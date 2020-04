USA vyšetřují Čínu: Podle Trumpa mohla zabránit rozšíření nákazy do světa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy vedou opravdové vyšetřování ohledně počínáni Číny v reakci na propuknutí koronavirové nákazy, uvedl dnes americký prezident Donald Trump. Nevyloučil, že USA budou požadovat od Číny odškodnění za to, že nezabránila tomu, aby se nákaza rozšířila do celého světa. Trump na tiskové konferenci také prohlásil, že ví, co se děje se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, ale nemůže to říct, a ujistil, že nikdy nepomýšlel na odložení prezidentských voleb v USA z 3. listopadu kvůli koronaviru.