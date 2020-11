Útok bodnou zbraní v kalifornském kostele: Dva lidé zemřeli, několik zraněných

Liccardo na twitteru vyjádřil soustrast rodinám obětí a oznámil, že policie zadržela podezřelého. Následně ale informaci o zadržení starosta odstranil a uvedl, že policie brzy poskytne podrobnosti.

I’ve just deleted a tweet that made reference to the ongoing investigation into the stabbings at Grace Baptist Church this evening. A statement will be coming out shortly from SJPD regarding the status of the investigation and arrest.