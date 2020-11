V Senátu ještě není dobojováno. Naděje demokratů na zisk těsné většiny stále žije

V Georgii letos proběhly hned dva souboje o budoucí křesla v Senátu. V tom prvním se utkali úřadující republikánský senátor David Perdue a jeho vyzyvatel demokrat Jon Ossoff. Souběžně probíhaly i volby mezi úřadující republikánkou Kelly Loefflerovou a jejími vyzyvateli demokratem Raphaelem Warnockem a republikánem Dougem Collinsem.

V případě křesla senátorky se jednalo o tzv. "speciální volbu", neboť Loefflerová byla do funkce místním guvernérem pouze dočasně dosazena, k plnému převzetí úřadu musí být ovšem dodatečně legitimně zvolena. Ke zvolení musejí senátorští kandidáti ovšem dle legislativy státu Georgia obdržet minimálně 50 % odevzdaných hlasů.

Nejvíce hlasů zde získal Warnock, za ním se umístila Loefflerová s 25 %. S pouhými 32 % hlasů ovšem na spodní hranici nedosáhl, s úřadující senátorkou se proto utká znovu, a to 5. ledna. Podobně skončili i Perdue a Ossoff. Senátor nad svým vyzyvatelem vyhrál a umístil se pouhých pár desetin procenta pod spodní hranicí. I tady tedy postupují oba kandidáti do druhého kola.

Pro demokraty je to ovšem při nejmenším částečně dobrá zpráva. O finálním složení Senátu se totitž rozhodne teprve až v lednu a se dvěma křesly stále ve hře by si mohli pojistit alespoň těsnou výhodu. Pokud by Ossoff i Warnock v lednu uspěli, zajistili by tak demokratům celkem 50 křesel, což by odpovídalo počtu, který si letos připíší republikáni. V rámci jednání by tak v případě, že by se nebyla schopna usnést většina, rozhodující hlas připadl Kamale Harrisové jakožto viceprezidentce předsedající horní Komoře Kongresu.