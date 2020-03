Výletní loď, na které je Covid-19, zakotví v Oaklandu. Stát New York vyhlásil stav nouze

Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na společnost Carnival Corp, která je vlastníkem lodi.

Na mamutí výletní lodi kotvící u pobřeží Kalifornie bylo zjištěno onemocnění novým koronavirem u 21 osob, z toho 19 jsou členové posádky, oznámil v pátek americký viceprezident Mike Pence. Loď s více než 3500 lidmi na palubě proto nesměla vplout do sanfranciského přístavu.

O nasměrování lodi do Oaklandu informovalo americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC), které příslušnou operaci koordinuje s místními úřady, uvedla agentura Reuters.

V celých Spojených státech bylo dosud zaznamenáno téměř 450 případů infekce a 19 úmrtí.

