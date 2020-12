10 obyvatel Hongkongu se přiznalo k pokusu o útěk. Čína je kvůli procesu pod palbou kritiky

Žádné nezávislé informace ze soudního líčení nejsou k dispozici; zahraniční diplomaté včetně amerických, britských, kanadských a australských, nebyli k soudnímu jednání vpuštěni. Úředníci uvedli, že soudní síň už je zaplněná, napsala v pondělí agentura Reuters.

Dva další z 12členné skupiny, která byla 23. srpna zatčena na lodi u břehů jihočínské provincie Kuang-tung, jsou nezletilí a čínské úřady o jejich případu rozhodnou později.

Pasažéři plavidla měli namířeno na Tchaj-wan, který má vlastní vládu a demokratické zřízení a který Peking považuje za své odštěpenecké území. Z bývalé britské kolonie Hongkongu vypluli poté, co tam Peking zakročil vůči prodemokratickým aktivistům a prosadil nový bezpečnostní zákon.

Případ 12 uprchlíků z Hongkongu upoutal značnou pozornost. Skupiny na ochranu lidských práv vyjádřily obavy ohledně způsobu, jakým s uprchlíky čínské úřady zacházejí. Rodiny obviněných uvedly, že jim bylo odepřeno právo mít nezávislé obhájce a hájí je vládou jmenovaní právní zástupci.

[Recap] US urges China to immediately release 12 Hong Kong fugitives who ‘fled tyranny’https://t.co/dbofFTh6Rk