Austrálie bojuje s vlnou dezinformací. Úmrtnost na covid je mnohem vyšší než u chřipky, lidé ale testy odmítají

Konspirační teorie v souvislosti s covid-19 se na sociálních platformách množí jako houby po dešti. Nejčastější tvrzení je, že frekvence 5G sítě zeslabují imunitu nebo působí na mutace viru. Další oblíbenou konspirací je, testování covid-19 je jen záminkou pro zavedení mikročipu do těla, které vytvořil Bill Gates. Lékaři a odborníci se však obávají teorie, která srovnává covid-19 s klasickou chřipkou.

„Někteří lidé věří, že je koronavirus spiknutí nebo že na ně nebude mít tak velký dopad,“ řekla ministryně zdravotnictví Mikakosová na tiskové konferenci, kde došlo ke zjištění, že testování odmítlo 10 000 Australanů. Hlavní hygienik Brett Sutton vidí jako nesmysl srovnávat úmrtí covid-19 s úmrtími na klasickou chřipku. „Myšlenka, že 29 úmrtí není nic moc a že můžeme zrušit veškerá omezení je absurdní,“ řekl hygienik.

Podle jeho slov je nízké číslo úmrtí způsobeno převážně omezením a kontrolami. „V případě, že nemáte žádná omezení, které jsme aplikovali napříč státem, dostali bychom se na 1000 případů denně nebo i 10 000, jako k tomu došlo v některých zemích Evropy, Brazílie a jinde,“ dodal Sutton. Podle serveru news.com.au k myšlence, že je onemocnění covid-19 srovnatelné s klasickou chřipkou napomáhají i opakované komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se jedná o falešné zprávy.

Mezi největší propagátory konspiračních teorií v Austrálii patří bývalí šéfkuchař Pete Evans. Ten dostal pokutu ve výší 25 000 dolarů poté, co nabízel zařízení, které údajně využívá frekvence k léčbě různých nemocí a má nastavení i na „Wu-chanský virus“. Evansova stránka na Facebooku má přes 1,4 miliónů sledujících.

Anne Krugerová z organizace First Draft, která bojuje proti šíření dezinformací na internetu uvedla, že v současné době je nejlepší doba na šíření konspirací covid-19. „Protože lidé mají strach a jsou více zranitelní, proto klikají na cokoliv, aby našli více informací,“ konstatovala Krugerová.

Studie z července letošního roku ukázala, že pandemie viru SARS-CoV-2 způsobila vážnou morbiditu u starší populace. „Mnohem vyšší než u pandemické chřipky,“ říká studie zveřejněná v časopise The Lancet. S názorem, že covid-19 není jako klasická chřipka souhlasí i Nick Talley, bývalý prezident Královské australské vysoké školy lékařů, který je v současné době šéfredaktorem The Medical Journal of Australia.

„Všechny výpočty naznačují, že úmrtnost na covid-19 je asi sedmkrát vyšší než u chřipky,“ nastínil Talley, který poukázal na shromážděná data, která dávají jasnou představu o riziku covid-19. „Někteří jedinci tvrdí, že je jen obyčejná chřipka, ale když přijde, vypukne chaos. Nezaplňují se jen nemocnice, ale i márnice,“ dodal Talley.