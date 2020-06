Čína oznámila 28 nových případů koronaviru, Peking zavádí restrikce

O nejnovějších údajích čínské Národní zdravotnické komise informovala agentura Reuters.

Celkový počet zjištěných infekcí od počátku šíření covidu-19 po středě narostl na 83.293. Čtyři z 28 nových nákaz označují čínské úřady jako importované, což znamená, že nemocní nedávno do Číny přicestovali ze zahraničí. Země také eviduje osm nových nakažených koronavirem, kteří neměli příznaky covidu-19. Tyto asymptomatické případy čínská vláda nezahrnuje do oficiální bilance epidemie.

Nové denní statistiky jsou příznivější než v předchozích dnech, nakažených ale opět přibylo více než v kterýkoli květnový den či v prvních deseti dnech června, ukazuje databáze americké Univerzity Johnse Hopkinse.

V posledních dnech hlásí Čína vyšší počty případů v souvislosti s ohniskem nákazy kolem pekingského tržiště Sin-fa-ti. Za poslední týden se v čínské metropoli přítomnost koronaviru potvrdila u více než 150 lidí a úřady začaly zavádět omezení ve školství i v dopravě.

Who can leave #Beijing under the city’s current #COVID19 prevention measures? Beijing govt said only those who are accepted by destination govt; hold green health codes and valid nucleic acid tests within seven days are allowed to leave the Chinese capital. pic.twitter.com/e89HvtEQ7r