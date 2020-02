Čína ve válce s koronavirem: 20 tisíc nakažených, první oběť má Hongkong

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že počet potvrzených případů bude dál stoupat, protože tisíce odebraných vzorků se zkoumá. V provincii Chu-pej začala přijímat pacienty nově vybudovaná nemocnice s kapacitou tisíc lůžek, další nemocnice s 1500 lůžky má být dokončena v příštích dnech.

V Hongkongu podlehl koronaviru devětatřicetiletý muž, který v lednu navštívil čínský Wu-chan. Podle lékařů trpěl i jiným dlouhodobým onemocněním.

As Hong Kong faces #coronavirus, its citizens are furious that the city's borders are still open. Medics are threatening to strike and activists are back on the streets.



Hong Kong has now confirmed its first coronavirus death - latest here: https://t.co/NllDsuc5n5 pic.twitter.com/YU1P8Q0HdH