Čtvrtina obyvatel Indie mohla chytit koronavirus, tvrdí analýza

Testy provedené laboratořemi společnosti Thyrocare v 600 indických městech v posledních sedmi týdnech prokázaly přítomnost protilátek na koronavirus u 26 procent lidí, což naznačuje, že tito pacienti se již s koronavirem setkali.

"Je to mnohem vyšší číslo, než jaké jsme čekali. Přítomnost protilátek byla rovnoměrně rozprostřená ve všech věkových skupinách včetně dětí," sdělil Reuters zakladatel a ředitel společnosti Thyrocare. Pokud bude tento trend pokračovat, do konce letošního roku by mohlo protilátky získat 40 procent indické populace.

Závěry, k nimž laboratoř dospěla, nejsou na pozadí dřívějších indických výzkumů šokující. Server BBC psal v červenci o vládní studii, v jejímž rámci byli zjištěny protilátky u 23,48 procenta náhodného vzorku obyvatel Dillí. Agentura Reuters připomíná jiný výzkum provedený v chudinské čtvrti v Bombaji, podle kterého se s koronavirem setkalo dokonce 57 procent jejích obyvatel.

Indie je co do počtu potvrzených případů koronavirové infekce třetí na světě po Spojených státech a Brazílii, počet úmrtí v zemi spoluzaviněných koronavirem se blíží 53.000. Indické úřady dnes ohlásily 64.000 nových případů a 1000 úmrtí pacientů s covidem-19.