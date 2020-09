Hongkong dál vzdoruje Číně. Policie střílela do davu demonstrantů pepřové projektily

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová volby, které se původně měly konat dnes, v červenci o rok odložila, což zdůvodnila pokračujícím šířením koronaviru. Rozhodnutí bylo ranou pro prodemokratickou opozici, která si po vyhraných listopadových místních volbách dělala naděje na historický úspěch v hlasování. Pouze polovina ze 70 parlamentních křesel v hongkongském parlamentu je přímo volená. O obsazení zbylých míst rozhodují místní zájmové skupiny, které jsou většinou nakloněny užší spolupráci s pevninskou Čínou. Ta převzala kontrolu nad bývalou britskou kolonií v roce 1997.

"Dnešek měl být náš volební den, musíme klást odpor, bojovat za svůj hlas," uvedla 70letá demonstrantka.

Parlamentní volby by byly první poté, co stálý výbor čínského parlamentu koncem června schválil kontroverzní bezpečnostní zákon, který definuje čtyři trestné činy, jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Občané Hongkongu, kteří budou na základě této legislativy zatčeni, mohou být souzeni v pevninské Číně. Hongkongská vláda trvá na tom, že parlamentní volby nebyly odloženy z politických důvodů.

Podle kritiků je nový bezpečnostní zákon porušením zásady "jedna země, dva systémy", k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když správu nad Hongkongem přebírala od Británie. Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, včetně nezávislého soudnictví. Zastánci zákona naopak tvrdí, že přinese stabilitu po loňských protipekingských a prodemokratických protestech.

Na demonstraci dohlížely tisíce policistů. Účastníci pochodu skandovali protivládní slogany "osvoboďte Hongkong", což nový bezpečnostní zákon zakazuje.

