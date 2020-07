Propaganda nebo volání o pomoc? KLDR údajně covid-19 nemá, přesto prý vyvíjí vakcínu

Vědci ve všech zemí světa už testují cca 30 potenciálních vakcinačních látek proti koronaviru. Naděje jsou momentálně vkládány do Oxfordu. Z tohoto důvodu se nelze divit, že se do procesu rozhodla zapojit i Korejská lidově demokratická republika. Informovala o tom americká televizní stanice CNN.

Severní Korea se k uzavření hranic uchýlila už na konci ledna. Zda zemi epidemie postihla, či nikoliv, je momentálně nejasné. Podle jihokorejských zdrojů to ale vypadá, že navzdory státní propagandě podléhají nemoci covid-19 stovky Severokorejců. Otázkou nicméně zůstává, proč by se do vývoje vakcíny zapojila země, která je na tom oficiálně "dobře".

Americká televizní stanice CNN se domnívá, že Pchjongjang tak činí z čistě propagandistických pohnutek, a že si severokorejský vůdce Kim Čong-un chce pouze upevnit své mocenské postavení, a mít profil novodobého "zachránce". Díky cenzuře jsou občané KLDR snadno náchylní propagandě.

S větší pravděpodobností se ale jedná o skryté volání o pomoc, jelikož si Severní Korea, která epidemii koronaviru skrývá, neví rady, a tudíž vkládá naděje do potenciálního vývoje vakcíny.

Podle informací zpravodajského portálu Quartz by se efektivita jakékoliv očkovací látka mohla potvrdit pouze, pokud by se testů zúčastnily stovky až tisíce infikovaných. Severní Korea přitom ale uvádí, že v zemi žádní nakažení nejsou. Z tohoto důvodu by se dalo říct, že Pchjongjang svým avízem vyvíjet vakcínu ve skutečnosti volá o "nechtěnou" pomoc.

Uspěje vakcína?

Je nepravděpodobné až bláhové očekávat, že by se KLDR podařilo úspěšně vyvinout příslušnou vakcínu, a to i z toho důvodu, že obrovské farmaceutické společnosti častokrát disponují mnohem větším rozpočtem.

Severokorejské zdravotnictví je navíc v dezolátním stavu. Jenom od ledna bylo na přítomnost koronaviru otestováno celkem 922 lidí, z nichž údajně nebyl ani jeden pozitivní.