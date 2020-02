Metropole jako Peking nebo Šanghaj působí v posledních dnech jako města duchů: obchody a restaurace jsou zavřené a na řadě míst platí dopravní omezení ve snaze zabránit šíření viru, který si do dnešního dne v pevninské Číně vyžádal přes 720 lidských životů. Úřady v Pekingu dnes oznámily, že v pondělí nebude platit obvyklé omezení dopravy v klíčových částech města v době dopravní špičky.

Mnoho zaměstnavatelů v průmyslovém velkoměstě Šen-čenu na jihu země z preventivních důvodů požádalo lidi dojíždějící do práce z jiných oblastí, aby dva týdny zůstali v karanténě. Firmy, které se chystají v pondělí znovu otevřít své provozy, mají kontrolovat, kde se jejich pracovníci v poslední době pohybovali, a musejí zavést preventivní opatření, jako je rozdávání ochranných masek.

Something tells me the Chinese government isn't being fully transparent about WHAT THE FUCK IS REALLY GOING ON OVER THERE???!!! #coronavirus pic.twitter.com/wk8OLijdAW