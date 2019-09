Krvavý atentát Tálibánu: Po útoku na nemocnici 39 mrtvých, desítky zraněných

Sebevražedný útočník odpálil nákladní auto napěchované výbušninami ve městě Kalát, které je správním střediskem jihoafghánské provincie Zábul. Při explozi byla vážně poškozena kalátská nemocnice.

K útoku se přihlásilo islamistické hnutí Tálibán, podle kterého byla cílem atentátu budova patřící vládní zpravodajské službě. Mluvčí provinčního guvernéra ale dnes řekl, že naprostá většina obětí byli civilisté.

The video of an infant who has survived from the #Taliban car bombing in #Zabul went viral on social media.

The bombing killed at least 20 civilians and wounded 90 others early on Thursday.