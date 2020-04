Který stát zůstane uchráněn před koronavirem nejdéle? Epidemiolog naznačil

Nauru je druhým nejmenším státem OSN podle rozlohy (po Monaku) a se zhruba 10.000 obyvateli je také druhým nejmenším státem, co se týče populace (po Tuvalu). Turistů přijede do Nauru ročně jen asi 160, uvádí BBC s odvoláním na vyjádření jedné z cestovních kanceláří. Nejbližší velké město s přímými lety do Nauru je australské Brisbane vzdálené od ostrova více než 4000 kilometrů.

Zdálo by se, že tak izolované území žádná preventivní opatření proti šíření koronaviru zavádět nemusí. Místní vláda ale říká, že země, která má jedinou nemocnici, nedostatek zdravotních sester a žádné plicní ventilátory, nemůže riskovat.

Nauru už 2. března zakázalo vstup cestujícím z Číny, Jižní Koreje a Itálie. Po pěti dnech přibyl na seznam Írán. V polovině března Nauru Airlines pozastavily lety na Fidži a Kiribati. Jediná další linka této letecké společnosti do Brisbane byla omezena ze tří letů týdně na jeden za 14 dní.

Nauru následně oznámilo, že všichni lidé přilétající na ostrov z Austrálie (převážně vracející se místní obyvatelé) musí do dvoutýdenní karantény v místních hotelech. "Nechceme dopustit, aby virus překročil naše hranice," řekl prezident země Lionel Aingimea.

Nauru ale není jedinou malou tichomořskou zemí, která, ač nemá žádné nakažené, vyhlásila stav nouze - Kiribati, Tonga, Vanuatu a další učinily totéž.

Doktor Colin Tukuitonga z pacifického státečku Niue, který dříve pracoval ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) a nyní působí na univerzitě v novozélandském Aucklandu, souhlasí, že je to správná politika.

"Tyto státy nemají rozvinutý zdravotní systém, mnohé nemají žádné plicní ventilátory. Kdyby se tam infekce rozšířila, zdecimovalo by to populaci," říká. Obyvatelé mnoha pacifických ostrovů navíc trpí spoustou dalších zdravotních problémů. "Na řadě těchto míst mají vysoké procento lidí trpících cukrovkou, srdečními chorobami a dýchacími problémy," upozorňuje.

Pokud by propukla v jakémkoli malém pacifickém státě epidemie, museli by být pacienti posláni k léčbě do zahraničí. To by ale v současné době, kdy země uzavírají své hranice, bylo velmi komplikované. Nejlepší je tak vsadit na to, že se nulový výskyt viru podaří udržet co nejdéle, říká Tukuitonga.

Udržet koronavirus za svými hranicemi se doposud dařilo i několika zemím, které mají pozemní hranice s jinými státy. Osmnáctimilionové Malawi, ležící ve východní Africe, ohlásilo své první případy tento týden ve čtvrtek. Země vyhlásila stav katastrofy, zavřela školy a zrušila platnost víz vydaných před 20. březnem.

Který stát tedy má šanci zůstat uchráněn před koronavirem nejdéle? "Je pravděpodobné, že to bude některý z oněch vzdálených ostrovů v jižním Pacifiku," míní demograf a epidemiolog Andrew Tatem z britské Southamptonské univerzity. Uzavření hranic, které nyní uplatňuje Nauru, ale podle něj nemůže trvat věčně, například kvůli nutnosti dovozu potravin a dalšího zboží. "V našem globalizovaném světě tak koronavirus pravděpodobně nakonec pronikne do každé země," dodává.