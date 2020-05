Hongkong se opět bouří. Lidé demonstrovali proti zákonu u urážce čínské hymny

Budovu hongkongského parlamentu, jenž dnes normu projednával, střežily stovky příslušníků pořádkové policie, kteří v očekávání nepokojů vztyčili kolem objektu dvoumetrovou bariéru. Demonstranti se proto v masovém měřítku u budovy zákonodárného sboru nesešli.

Protesty se ale uskutečnily na mnoha dalších místech ve městě, včetně čtvrti Mong Kok na poloostrově Kowloon, která se stala jedním z center loňských demonstrací. Mnoho bank, obchodů a kanceláří kvůli nepokojům zavřelo dříve.

First-person footage on my #GoPro, where a riot police pushed me onto the ground, and sent no help but plenty of pepper spray.



I was injuried while my camera’s screen was damaged.



