Největší čínská skládka je plná. Čtvrt století před plánem

Čína patří mezi největší znečišťovatele na světě a už roky se potýká s horami odpadků, které produkuje populace čítající 1,4 miliardy lidí.

Skládka byla otevřena v roce 1994 a měla sloužit až do roku 2044. Zabírá plochu téměř 0,7 čtverečního kilometru, dosahuje výše 150 metrů a její kapacita přesahuje 34 milionů metrů krychlových. Si-an ale donedávna bylo jedním z mála čínských měst, která při likvidaci odpadů z domácností spoléhala výlučně na skládku. Ta sloužila osmi milionům lidí a její kapacita je již naplněna.

Tento měsíc byla otevřena nová spalovna odpadu, další čtyři mají následovat příští rok. Očekává se, že dohromady zvládnou zpracovat 12.750 tun odpadků denně. Tento postup je součástí plánu, který má omezit množství skládek v zemi a likvidovat odpad jinými metodami. Skládka u Si-anu se má výhledově stát "ekologickým parkem".

Domácnosti v čínských městech podle statistik předloni vyprodukovaly 215 milionů tun odpadků. O deset let dříve to bylo 152 milionů tun. V zemi bylo 654 skládek a 286 spaloven. Údaje o recyklaci chybějí. Podle vládní zprávy se do konce příštího roku plánuje recyklovat 35 procent odpadu z velkoměst. Ale když se letos v červenci třídění odpadu stalo v Šanghaji povinným, vyvolalo to mezi některými obyvateli paniku.

V roce 2015 sesuv půdy na skládce u velkoměsta Šen-čen zabil 73 lidí. Skládka byla navržena, aby udržela čtyři miliony krychlových metrů odpadků až do výše 96 metrů. Když se zhroutila, obsahovala skoro šest milionů kubíků odpadu a tato hora sahala 160 metrů vysoko.

Čína se před dvěma lety rozhodla zakázat dovoz 24 druhů odpadu. Ještě v roce 2017 ale dovezla z Evropy, Japonska a USA sedm milionů tun vyhozených plastů a 27 milionů tun odpadního papíru.