Nový koronavirus je přenosný z matky na dítě, testy u novorozence dopadly zle

Žena, u které se objevil nový typ koronaviru, porodila v nemocnici ve Wu-chanu 2. února. Novorozenec o 30 hodin později podstoupil testy na přítomnost viru a výsledky byly pozitivní, sdělili lékaři.

30 hours after birth, a newborn in Wuhan, the #nCoV epicenter, was diagnosed with the virus, leading medical experts to conjecture the #coronavirus may vertically be transmitted between mother and baby.