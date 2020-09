Thajský král navrátil tituly a hodnosti své oficiální konkubíně

Palác tehdy krok zdůvodnil tím, že se králova družka "povyšovala na úroveň královny", napsal s odvoláním na thajská média server BBC.

Monarchovo rozhodnutí znamená, že "Sinínat Vongvadžirapakdiová není pošpiněná," oznámil list Royal Gazette. "Od této chvíle je to tak, jako by nikdy nebyla zbavena svých vojenských hodností nebo královských titulů," píše se v prohlášení.

Sineenat Wongvajirapakdi, last October had been stripped of the title Royal Noble Consort in a palace statement that called her “ungrateful” in conducting a rivalry with Queen Suthidab but now.... #เจ้าคุณพระ https://t.co/Z1Gmuj4yhk