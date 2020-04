Trh ve Wu-chanu, kde nákaza začala, se skrývá za zástěnou

Čínské úřady pro kontrolu nemocí po propuknutí nákazy identifikovaly divoká zvířata prodávaná na tomto tržišti jako zdroj pandemie nemoci covid-19, která už si na celém světě vyžádala téměř 70.000 obětí a otřásla globální ekonomikou.

Ceník jednoho z prodavačů tohoto rozlehlého komplexu, který v lednu koloval po čínském internetu, obsahoval pestrou směsici exotických zvířat včetně cibetek, krys, hadů a kriticky ohrožených velemloků, a dokonce i živá vlčí mláďata.

Podobná tržiště jsou podle ochránců přírody poslední zastávkou brutálního obchodu s volně žijícími zvířaty, který z velké části pohání čínská konzumace. Vyplňují poptávku po divokých zvířatech coby exotických položkách na jídelníčku, anebo k využití v tradiční medicíně - kde ovšem jejich účinnost věda nepotvrdila.

V lednu byl wuchanský trh uzavřen a dezinfikován poté, co se nákaza začala šířit. Nyní mohou dovnitř jen zaměstnanci dezinfekční firmy. Dlouhé, červené plakáty natažené na provizorní zástěně, vyzývají kolemjdoucí, aby odvedli svůj díl v boji proti viru a dodržovali vládní nařízení. Uvedl to list The Times of Israel s odvoláním na agenturu AFP.

Stejně jako zmizelo samotné tržiště za modrobílou zástěnou a černými vnitřními závěsy, postupně zmizely také zmínky o tomto místě z vládních projevů i zpráv oficiálních sdělovacích prostředků. A někteří čínští oficiální činitelé začali prosazovat verzi, podle níž se virus nemusel rozšířit právě z tohoto tržiště - ale neposkytli pro to žádné důkazy.

Po více než dvouměsíční uzávěře města Wu-chan a provincie Chu-pej se tu život po maličkých krůčcích začíná vracet zpátky do normálu. Hraniční kontroly se uvolňují a obyvatelé, kteří uvízli mimo provincii, se začali vracet zpátky. Přístup získávají také zahraniční novináři.

Wuhan, the #coronavirus epicenter has started to recover with people allowed to move around and return to work. Lives will slowly normalize though it will take some time before returning to pre-crisis. Tribute to the people of #Wuhan esp those that loss the lives over #covid19. pic.twitter.com/aIySH9jeex