V Asii přibyly stovky případů nákazy koronavirem, pozornost se obrací na Japonsko

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, dosud podlehlo novému koronaviru 2715 lidí, za úterý se tak bilance zvýšila o 52 mrtvých. Všechny případy úterních úmrtí hlásí provincie Chu-pej, která je ohniskem nákazy. Celkem se v pevninské Číně dosud nakazilo 78.064 lidí, nově potvrzených případů je 406.

V Jižní Koreji stoupla bilance nakažených o 284 na celkových 1261 případů infekce. Mezi pozitivně testované přibyl také třiadvacetiletý americký voják sloužící na základě poblíž města Tegu, odkud je většina pacientů s koronavirem. Nemoc COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, se ve městě šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži. Mrtvých Jižní Korea zaznamenala 11, včetně jednoho občana Mongolska.

#CORONAVIRUS OUTBREAK: Cases of the virus have quadrupled in #Daegu, #SouthKorea, population 2.5 million, since Friday. More than 2,500 U.S. military service members are stationed in the city. pic.twitter.com/fRIGbP2Gaw