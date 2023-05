BBC: Ať vyhraje volby v Turecku kdokoliv, zvítězí nacionalismus. Lidé vědí, že se změny asi nedočkají

Lidé se ho na sjezdu taxikářů v Istanbulu nemohli nabažit. Podle serveru BBC ovládal dav jako dirigent orchestr. Podporovatelé jásali a tleskali, a opozici náležitě vypískali.

Shromáždění dosáhlo vrcholu, když prezident pronesl na rozloučenou: "Jeden národ, jedna vlajka, jedna vlast, jeden stát." V té době stálo mnoho stárnoucích řidičů na nohou, tleskalo a zvedalo ruku na pozdrav.

Ayse Ozdoganová, konzervativně oblečená žena v šátku, přišla se svým manželem taxikářem brzy ráno, aby si vyslechla každé slovo svého prezidenta. "Erdogan je pro mě vším," řekla s úsměvem. "Dříve jsme se do nemocnic nemohli dostat, ale teď se můžeme snadno pohybovat. Máme dopravu. Máme všechno. Vylepšil silnice. Postavil mešity. Rozvíjel zemi vysokorychlostními vlaky a podzemními linkami," dodala.

Prezidentovo nacionalistické poselství se zalíbilo mnoha přítomným. Podle Kadira Kavlioglua proto, že milují svou vlast a národ. "Kráčíme neustále za prezidentem. Jsme s ním na každém kroku. Ať už cena brambor a cibule stoupá nebo klesá, můj drahý prezident je naší nadějí," doplnil.

Jenže když šli Turci tento měsíc k volebním urnám, nehlasovali peněženkami. Ceny potravin raketově rostou a inflace dosahuje neuvěřitelných 43 %. Přesto prezident Recep Tayyip Erdogan skončil první se ziskem 49,5 % hlasů. Výsledek, který analytici nepředpokládali.

Jeho soupeř Kemal Kilicdaroglu, vůdce sekulární opozice, získal 44,9 %, což dokládá, že voliči jsou rozděleni. Proč ale Erdogana tolik lidí podporuje, navzdory hospodářské krizi a pomalé reakci vlády na katastrofální dvojité únorové zemětřesení, které zabilo nejméně 50 000 lidí?

"Myslím, že je to teflonový politik," říká profesor Soli Ozel, který přednáší mezinárodní vztahy na istanbulské univerzitě Kadir Has s tím, že z něj vyzařuje síla a Kilicdaroglu takovou vlastnost nemá."

Přesto po zklamání v prvním kole zatočil ostře doprava. Z role starostlivého dědečka se přesunul do pozice nacionalistických zastánců tvrdých rozhodnutí. "Oznamuji, že pošlu všechny uprchlíky zpět domů, jakmile budu zvolen prezidentem, tečka," řekl Kilicdaroglu na nedávném volebním shromáždění.

Jelikož jde o více než tři miliony Syřanů, kteří do Turecka uprchli před válkou, je o poselství, které má v Turecku pozitivní ohlas. Podle serveru to ale znamená, že ať už bude příštím tureckým prezidentem kdokoliv, zvítězí nacionalismus. Voliči ostatně už zvolili nejnacionalističtější a nejkonzervativnější parlament všech dob, v němž si Erdoganova vládnoucí koalice AK (Spravedlnost a rozvoj) udržela kontrolu.

Zeynep (21) a Mert (23) studují psychologii a jejich přátelství začalo v univerzitním klubu LGBTQ+, který byl už uzavřen. Ostatně průvody homosexuálů jsou zakázány od roku 2015. A situace pro ně nevypadá v budoucnu o nic lépe.

"Erdogan nás, v každém projevu, na každé akci, kterou pořádá, začal vykreslovat jako cíle. Den za dnem z nás stát dělá nepřítele," tvrdí. "To, co vláda říká, má dopad na lidi. Vidíte, jak se to odráží v těch, kteří jsou vám nejblíže, dokonce i ve vaší rodině. Pokud to bude pokračovat, co dál? Nakonec žijeme stále ve střehu a napjatí, pořád ve strachu," dodal Mert.

Zeynep stále doufá v novou éru, ale ví, že přijít nemusí. "Je mi 21 let a oni jsou tady už 20 let. Chci změnu, a pokud to neuvidím, budu smutná a vyděšená. Budou na nás útočit víc. Budou nám více upírat naše práva. Myslím, že zakážou mnohem více věcí. Ale pořád budeme něco dělat, pořád budeme bojovat," dodala.

Podle analytiků ale nejde Erdoganovi o to, že by jako autokrat zoufale lpěl na moci. "To, co by bylo zlikvidováno, je stávající systém, a to může být pro představitele režimu nepřijatelné," uvádí server Turkey Analysts.

Druhé kolo voleb se odehraje už tuto neděli a ačkoliv byl před prvním kolem hlasování podle průzkumů favoritem Kilicdaroglu, političtí analytici jsou nyní skeptičtí a předpokládají, že Kilicdaroglovy šance na porážku Erdogana nejsou velké.