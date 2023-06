Bílý dům je připraven jednat s Ruskem a Čínou o jaderných zbraních

ČSSD na víkendovém sjezdu delegátům představí nový název a zřejmě i upravené logo. Co od toho očekává, strana veřejně nesdělí až do sjezdu, podle politologa Jaroslava Bílka však je potřeba změnit přístup. „Pokud to nedokáže napravit, nepomohou ani tři změny názvu a nové logo k tomu,“ řekl pro EuroZprávy.cz.